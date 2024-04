Bernardi, Bachini e lo Ziano ospiti stasera a Zona Calcio, al termine Cambio di gioco

Per un’ora il Fiorenzuola è tornato a cullare il sogno della salvezza diretta in Serie C, poi il pareggio del Padova ha condannato i rossoneri ai play out.

Il Piacenza, invece, ha sperato inutilmente nel pareggio della Real Calepina contro la capolista di Serie D Caldiero, che a due giornate dalla fine resta di un punto sopra i biancorossi, passati con autorità sul campo della Castellanzese.

Si parlerà soprattutto del futuro prossimo delle due principali squadre piacentine a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti in studio, il direttore sportivo dei rossoneri Marco Bernardi e il centrocampista biancorosso Giorgio Bachini.

Poi come sempre spazio ai dilettanti, con i verdetti di Prima e Seconda categoria e le analisi di Eccellenza, Promozione e Prima. Gol, immagini e commenti con gli ospiti in studio allo Spazio Rotative, in particolare i rappresentanti dello Ziano, fresco campione del girone A di Seconda.

Al termine torna Cambio di gioco, lo sguardo profondo sul mondo del calcio e dello sport con lo psicologo Michele Bisagni.

Zona Calcio si può vedere su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.