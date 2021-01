Rivoluzione Piace, esonerato mister Manzo. Al suo posto Scazzola

Si è chiusa l’avventura in biancorosso per l’allenatore Vincenzo Manzo. E’ un autentico terremoto tecnico quello che vede protagonista il Piacenza Calcio con il presidente Roberto Pighi che, dopo la sconfitta di Grosseto, ha deciso di operare una scelta radicale. Fine avventura anche per il vice di Manzo, Manuel Lunardon. A breve sarà annunciato il sostituto in panchina del mister salernitano, ma tutti gli indizi fanno propendere per l’approdo al timone di Cristiano Scazzola, ex giocatore, tra le altre, del grande Fiorenzuola degli anni 90 che sfiorò la Serie B con D’Astoli in panchina. Scazzola, ala destra “sgusciante”, segnò anche un gol contro l’Inter in Coppa Italia. Da allenatore, invece, ha guidato Pro Vercelli, Siena, Casertana, Cuneo e Alessandria.

Sembra ormai avviato all’addio anche il direttore sportivo Simone Di Battista.

Vincenzo Manzo lascia il Piace con un bilancio che recita: tre vittorie in venti partite, oltre a otto sconfitte e nove pareggi che sono valsi, fino ad ora, il penultimo posto in graduatoria, con la Lucchese, ultima della classe, a sole due lunghezze di distacco.