Primo allenamento in campo con il nuovo mister Scazzola

Primo allenamento per i biancorossi con il nuovo allenatore Cristiano Scazzola, arrivato ieri, 26 gennaio, chiamato a sostituire Vincenzo Manzo (esonerato dopo la lunga crisi di risultati a cavallo tra 2020 e 2021).

Scazzola è ex giocatore, tra le altre, del grande Fiorenzuola degli anni 90 che sfiorò la Serie B con D’Astoli in panchina. Ala destra “sgusciante”, segnò anche un gol contro l’Inter in Coppa Italia. Da allenatore, invece, ha guidato Pro Vercelli, Siena, Casertana, Cuneo e Alessandria.