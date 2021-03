Gas Sales Bluenergy, con Modena seconda uscita e seconda vittoria. FOTO

Seconda giornata dei playoff per l’accesso alla Challenge Cup e seconda vittoria per la Gas Sales Bluenergy che, al Palabanca, ha regolato in tre set Modena. Dopo i due ko rimediati in regular season, i biancorossi sono riusciti a sconfiggere la squadra di Andrea Giani che ha presentato il sestetto con alcune importanti novità, ovvero i tre giovanissimi Sanguinetti, Bossi e Rinaldi. Defezione importante anche per Bernardi costretto a rinunciare all’ultimo istante a Grozer, sostituito da Finger. Assente anche Russell, ancora negli States, al posto dell’americano è sceso in campo Antonovo.

Come detto, vittoria piuttosto agevole in tre set con gli ospiti che quasi mai hanno impensierito i piacentini sempre avanti in tutti i parziali.

Successo molto importante che consente a Piacenza di guardare con ottimismo al prosieguo degli spareggi per il quinto posto che vedranno la Gas Sales Bluenergy in campo già domenica 4 aprile a Latina contro la Top Volley Cisterna (ore 18).

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-MODENA

(25-18 25-20 25-19)

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI