Motonautica: a Cremona l’Europeo F350 e l’ultima tappa della F500

Dopo la magica kermesse di San Nazzaro, il “carrozzone” della motonautica si fa trasportare dalla corrente del Po fino a Cremona dove nell’imminente weekend sono in programma l’ultima tappa del mondiale F500 e il campionato europeo F350 in prova unica.

F500 – Nel momento in cui Giuseppe Rossi sembrava volare a pelo d’acqua, è arrivata l’impotenza dell’uomo contro la meccanica del motore che si ferma improvvisamente. Non incasellare punti a Jedovnice, per Rossi ha significato l’addio ad un podio che avrebbe strameritato. Adesso sono rimasti in tre a giocarsi il titolo: l’estone Erko Aabrams (52 punti), lo slovacco Marian Jung (48) e l’austroungherese Attila Havas (44). Il primo, con motore Grm, è leggermente favorito: potrebbe bastargli il secondo posto per essere irraggiungibile. Intanto Andrea Ongari (attualmente settimo a quota 20) farà di tutto per mettersi in mostra agli occhi dei suoi concittadini. Le premesse sono buone: Andrea è in crescendo, sta accumulando esperienza e può solo migliorare.

F350 – Salvo iscrizioni dell’ultima ora, sono sei gli scafi pronti a scendere in acqua e uno di questi non concorre per il titolo europeo. Trattasi dell’americano Nydalh che si allenerà in vista del mondiale di categoria programmato sul lago di Bad Saarow, a 60 km. da Berlino nel weekend 25/26 settembre. I “papabili” al titolo sono i due fratelli Alex e Max Cremona unitamente al rientrante e ambizioso Marco Malaspina. Un duello tutto piacentino, insomma, con i tedeschi Schmidt e Hepner nel ruolo di guastatori a sorpresa.