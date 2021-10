Olimpiadi 50&Più: 14 medaglie per i “vecchietti terribili” piacentini

Sono tornati più in forma che mai i “vecchietti terribili” dell’Associazione 50&Più di Piacenza, che alle Olimpiadi nazionali 2021 hanno vinto la bellezza di 14 medaglie.

In Puglia, sede della competizione riservata agli atleti della terza età, il piacentino Tito Quero ha conquistato tre ori nella marcia, maratona e bicicletta, oltre ad un argento nel nuoto classificandosi campione di categoria.

Negli anni pre-covid i soci della 50&Più di Piacenza hanno sempre partecipato alle Olimpiadi e hanno sempre vinto moltissime medaglie, piazzando l’Associazione piacentina ai primi posti su scala nazionale. Quest’anno, dopo la sospensione dello scorso anno causa covid, le Olimpiadi 50&Più si sono tenute, dal 12 al 21 settembre, a Castellaneta Marina (Taranto). La squadra piacentina, capitanata dal presidente dell’associazione Franco Bonini, ha partecipato numerosa ottenendo splendidi risultati al livello delle passate edizioni: ben sette medaglie d’oro, un argento, cinque medaglie di bronzo e un quarto posto.

Piacenza, a livello nazionale, si è classificata ottava su 39 province, sesta in Emilia Romagna con Tito Quero campione di categoria ed Eudelio Guerra terzo nella sua categoria.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi dei risultati ottenuti – ha affermato il presidente Franco Bonini -. Ci siamo mantenuti ai primi posti sia come risultati individuali che come squadra. La numerosa partecipazione dei nostri soci, eravamo in trenta, ha dimostrato come sia vivo lo spirito di ricominciare a gareggiare per vincere, sia con sé stessi che con gli amici delle altre provincie”.

I risultati

Quero Tito: 3 ori (Marcia-Maratona-Bicicletta) e 1 argento (nuoto)

Guerra Eudelio: 2 ori (marcia-maratona) e 1 bronzo (bicicletta)

Cattivelli Giuseppe: 1 oro (bicicletta) e 1 bronzo (nuoto)

Vercesi Pietro: 1 oro (bicicletta)

Costanzo Silvestro Paolo: 1 bronzo (marcia)

Santus Agnese: 1 bronzo (maratona)

Rossi Enrica: 1 bronzo (bicicletta)

Casaroli Nicoletta: medaglia di legno (marcia)