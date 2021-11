Il “terzo tempo” debutta nel calcio piacentino dopo Lyons Quarto-Cadeo

Per novanta minuti più recupero ci si dà battaglia sul campo, alla fine si va tutti al bar da buoni amici.

Ecco come funziona il terzo tempo nel calcio, un’idea mutuata dal rugby, a cui ha pensato il Lyons Quarto, che l’ha adottata per la prima volta ieri pomeriggio.

La squadra di casa ha infatti affrontato sul proprio terreno di gioco il Cadeo, perdendo 2-1 nell’incontro valido per il campionato di Terza Categoria.

Alla fine della gara, una doccia veloce, poi via tutti quanti al bar Twister di Quarto, dove le due squadre hanno partecipato a un banchetto per rifocillarsi dopo i novanta minuti insieme ai propri dirigenti, al delegato provinciale Figc Angelo Gardella, all’arbitro Alejandro Sancho Garcia e al presidente dell’Aia piacentina Domenico Gresia. Iniziativa vincente e che verrà ripetuta per le altre gare casalinghe, dunque, quella voluta fortemente dal vice presidente del Lyons Quarto Matteo Luca Corbelli: “Appena potremo la faremo nella nostra nuova clubhouse. Io vengo dal rugby e vorrei portare nel calcio proprio il rispetto che c’è in quel mondo”.

IL TERZO TEMPO NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI