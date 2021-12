Ginnastica artistica: oro nazionale per Edilcoop QT8 alla Winter Edition 2021

Una strabiliante Edilcoop QT8 conquista l’oro nazionale: la squadra agonistica Juniores della società sportiva piacentina ha concretizzato il suo più grande sogno.

Il quintetto di ginnaste, nonostante la giovanissima età, ha già collezionato diverse vittorie prestigiose sotto l’esperta guida dell’allenatrice Laura Confalonieri, impreziosendo il medagliere con bronzi, argenti e ori vinti in competizioni individuali e di squadra, sia a livello regionale, sia nazionale.

Dal 2017 la squadra ha fatto suo il terzo posto assoluto ai campionati italiani annuali, ma questa volta, nell’ambito delle finali nazionali Winter Edition 2021 tenutesi a Rimini dal 4 all’8 dicembre, Emma Florio, Giulia Grazioli, Serena Rossi, Nicole Manfredi e Letizia Ferrari non si sono accontentate e con grandissima emozione il podio lo hanno scalato salendo fino al primo gradino.

“Un meritatissimo oro che rappresenta il grande impegno di tanti anni, l’affiatamento di un gruppo di ragazze che sono cresciute insieme condividendo il grande valore della ginnastica e dell’amicizia, la tenacia di chi di fronte alle difficoltà e alle sconfitte non ha mai mollato, ma si è rialzata e si è fatta più forte.

La sfida del 7 dicembre le ha viste gareggiare nella categoria LE (eccellenza), contro società di importante calibro a livello nazionale, una vittoria quindi di grande e particolare valore. La squadra ha impresso la propria impronta sul primo gradino del podio italiano e questo segno rimarrà un orgoglio piacentino nella storia della ginnastica artistica nazionale. Grazie ragazze perché questo sogno lo avete regalato anche alle vostre famiglie, alle allenatrici e a tutte le vostre compagne, un’esplosione di energia ed entusiasmo che ha donato questa volta uniche e ancor più straordinarie emozioni”.

Le congratulazioni di Patrizia Barbieri e Stefano Cavalli alle campionesse italiane della Edilcoop QT8

“Straordinarie: non ci sono altre parole per descrivere le ragazze della Edilcoop QT8, che hanno conquistato il titolo nazionale di ginnastica artistica, coronando un sogno e riempiendoci di orgoglio”. Il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli salutano con emozione il successo delle giovani ginnaste piacentine, che nell’ambito delle Finali Nazionali Winter Edition 2021 tenutesi nei giorni scorsi a Rimini, hanno gareggiato nella categoria Eccellenza, conquistando il titolo tricolore.

“A Emma Florio, Giulia Grazioli, Serena Rossi, Nicole Manfredi e Letizia Ferrari, così come alla allenatrice Laura Confalonieri, ai tecnici e dirigenti della società – aggiungono Barbieri e Cavalli – esprimiamo le nostre congratulazioni, interpretando l’abbraccio entusiasta di tutta la comunità piacentina. Il vostro successo è il miglior riconoscimento per una crescita sportiva e umana straorordinaria e il premio per anni di impegno e dedizione, condivisi con i vostri tecnici e le vostre famiglie, che con determinazione ed entusiasmo avete affrontato per arrivare a questo traguardo, che scrive una pagina importante nella storia dello sport piacentino”.