Sport, senza vaccino niente attività. Capienza al 50% negli stadi e al 35% nei palazzetti

E’ di queste ore l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid. Innumerevoli le novità anche in ambito sportivo: oltre a cancellare l’obbligo di quarantena per chi ha avuto contatti con un positivo ma ha già effettuato la terza dose, il decreto stabilisce che dal 10 gennaio chiunque voglia effettuare attività agonistica anche all’aperto avrà l’obbligo di green pass rafforzato: chi non ha effettuato almeno due dosi o ha passato la malattia non potrà svolgere attività sportiva (calcio compreso).

Il decreto riduce inoltre la capienza all’interno degli impianti sportivi: quelli all’aperto passano dal 75 al 50 per cento, nei palasport si potrà prevedere al massimo il 35 per cento della capienza.