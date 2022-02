Calcio piacentino in lutto: è morto l’ex presidente degli arbitri Antonio Lanzoni

Si è spento all’età di 72 anni Antonio Lanzoni. Per tanti anni arbitro del calcio nostrano, in carriera era arrivato a dirigere anche in quarta serie. Dopo il ritiro dall’attività arbitrale, era divenuto una delle colonne portanti della sezione piacentina per la quale ha ricoperto più ruoli, anche quello di presidente, dal 2012 al 2014. Anche negli ultimi tempi, nonostante i problemi di salute con i quali conviveva, non ha mai fatto mancare il proprio supporto all’associazione. Professionalmente è stato dipendente delle Ferrovie dello Stato. Lascia la moglie, una figlia e l’adorato nipote.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà