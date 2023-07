L’arbitro piacentino Sara Cimelli fischia in Portogallo: “Esperienza unica”

Una prova internazionale per confrontarsi con colleghi e giocatori in arrivo da tutto il mondo. È quando ha vissuto l’arbitro piacentino Sara Cimelli, 19 anni, selezionata nella squadra dei direttori di gara per prendere parte all’Ibercup, torneo giovanile che si è svolto in Portogallo nei primi giorni di luglio.

“È stata un’esperienza davvero unica e che mi ha formata tanto, soprattutto dal punto di vista arbitrale” ha spiegato Cimelli. “Mi sono confrontata con colleghi di ogni nazionalità e insieme abbiamo dovuto gestire anche partite molto fisiche, non me lo sarei aspettata a livello giovanile”.

Un vero e proprio “erasmus arbitrale” che ha reso fiero anche il delegato provinciale Aia Domenico Gresia: “L’esempio di Sara dimostra che diventare arbitri significa crescere e imparare ad affrontare difficoltà e responsabilità”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ