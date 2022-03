Nel ricordo del presidente Beccari, la Bakery sfida Biella per la salvezza

Si aprirà con un minuto di silenzio la sfida tra Bakery e Biella per la prematura scomparsa del presidente della Bakery, Marco Beccari.

Un vero scontro salvezza. Sarà una giornata cruciale quella che attende la Bakery, di scena domenica 6 marzo alle 18 a Biella contro i padroni dell’Edilnol in un duello tra formazioni che vanno a caccia della salvezza nel girone verde di A2 maschile.

La squadra di Campanella fa parte del terzetto a quota 12 punti che comprende anche Milano e Capo d’Orlando, mentre i piemontesi sono penultimi con 10 punti, ma hanno due partite in meno rispetto ai biancorossi al pari di Milano (Capo d’Orlando una in meno). Sono giorni intensi in casa piacentina, con il diario che vede un susseguirsi di notizie. Andando con ordine, domenica scorsa nel ko interno contro Treviglio nell’ultimo quarto è arrivato il grave infortunio al play Davide Bonacini, con gli accertamenti successivi che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro e un’operazione in vista. Mercoledì, invece, sotto i ferri è finito il capitano Marco Perin, che lo scorso 13 febbraio (ko contro Mantova) si era lesionato il menisco. Nella stessa giornata, la società del presidente Marco Beccari è riuscita a correre ai ripari sul mercato ingaggiando Federico Bonacini, classe 1999 in uscita dall’UnaHotels Reggio Emilia (A1) e che ha già giocato in A2 con Rieti e Trapani. Ufficializzato anche l’arrivo di Marco Venuto, classe 1985 prelavato da Treviglio, vincitrice domenica scorsa al Pala Franzanti.

Nuovi acquisti chiamati dunque a trascinare verso la salvezza la squadra di coach Campanella.