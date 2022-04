Coppa Italia regionale di spada: Camilla Parenti strappa il bronzo nei Cadetti

Pioggia di risultati positivi per la scherma piacentina e due atlete sul podio. Nelle gare di Coppa Italia regionale, valide per la qualificazione alla fase nazionale che si terrà a Rovigo, nella spada categoria Cadette hanno staccato il pass Camilla Parenti che è finita sul podio al terzo posto e Giorgia Leddi. Nella Categoria Giovani, torna a prendere una medaglia Marta Nocilli, che si è piazzata terza. Obiettivo raggiunto anche per Chiara Ocari che è entrata in finale tra i primi otto ma ha perso con la compagna del Pettorelli, Nocilli, in un assalto “fratricida”.

Se le spadiste biancorosse si qualificheranno anche a Rovigo avranno accesso alla finale del Campionato italiano. In pedana le ragazze hanno avuto come coach Andrea Polidoro e Francesco Curatolo.

“Una due giorni piena di risultati – ha affermato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – dove le ragazze hanno fatto davvero bene. Soddisfatto per Parenti, che, al suo primo anno di scherma, è salita sul podio. Menzione anche per Comolatti, un atleta biarma che si è piazzato nella spada e nel fioretto”.

Ma non è stato questo l’unico fine settimana che ha fatto brillare i colori biancorossi. Sabato scorso, infatti, su un altro podio è salito Michele Comolatti, che, seguito da Andrea Polidoro, ha conquistato il terzo posto nella Coppa Italia regionale di fioretto.