Per il Piace è tempo di playoff: biancorossi costretti a vincere in casa della Juve

La fase decisiva della Serie C entra nel vivo con la prima giornata dei playoff, che vede il Piacenza esordire al turno iniziale in casa della Juventus Under 23. Un match, quello in programma oggi alle 17.30, che i biancorossi sono costretti a vincere per passare alla fase successiva.

I giovani bianconeri, in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare, hanno infatti il vantaggio di giocare in casa allo stadio Moccagatta di Alessandria. In casa Piace, pesano non poco anche le squalifiche: mister Scazzola non sarà in panchina, così come capitan Cesarini in campo, ma potrà essere disponibile Raicevic per uno spezzone di gara. Juve che non avrà Brighenti, Barbieri e Akè, ma con il pericolo pubblico numero uno Soulé pronto a ripetere la bella prestazione che costò un pesante 0-4 ai biancorossi in campionato.

Probabili formazioni

JUVENTUS UNDER 23 (3-4-2-1): Israel; De Winter, Riccio, Verduci; Sersanti, Cudrig, Leone, Anzolin; Iocolano, Soulé; Da Graca. A disposizione: Raina, Siano, Boloca, Stramaccioni, Lipari, Palumbo, Sekulov, Compagnon, Sekularac, Maressa, Cotter. All. Zauli.

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Cosenza, Marchi; Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi; Rabbi, Dubickas. A disposizione: Pratelli, Galletti, Rillo, Tafa, Giordano, Armini, Bobb, Marino, Rossi, Ruiz, Lamesta. All. Greco.