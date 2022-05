Il Piacenza Baseball si riprende e batte nettamente l’Ares Milano

Prima doppietta casalinga per il Piacenza che finalmente si regala una domenica di gioia piena dominando due volte l’Ares Milano (16-6 e 14-6 i punteggi delle due partite). Nonostante i larghi punteggi non sono mancati i momenti di apprensione, ma nel complesso l’en-plein rende merito alla caparbietà con la quale la squadra di Marenghi ha inseguito a tutti i costi la doppietta indispensabile per la classifica. Al mattino Piacenza vince una partita dall’andamento anomalo e singolare. I biancorossi sembrano poter vincere in scioltezza, vengono inaspettatamente ripresi, ma alla fine rispondono con un ottavo attacco da 10 punti che annichilisce gli ospiti condannandoli alla sospensione per manifesta superiorità. Lo 0-0 del play-ball si sblocca al 5° col 5-0 biancorosso (base a Capra, singolo di Molina, doppio di Gardenghi, triplo di Minoia e ancora singoli di Schiavoni e Gibson). Il modo con cui Piacenza alza la testa non sembra lasciare speranze ai ragazzi di Faso che segnano al 6° (5-1) ma subiscono ancora al 7° (6-1). Il patatrac invece all’8°, come un fulmine a ciel sereno. Cufrè, dominante fino a quel punto, lamenta la prima stanchezza ed un Ares sornione ne approfitta agguantando un inatteso pareggio (6-6). Sulle prime gli uomini di Marenghi sembrano patire lo choc ma di seguito riescono a rielaborare la situazione ponendo rimedio allo svarione. Sanna L. ridà fiato al monte e tutto il resto della squadra risponde alla grande confezionando un ottavo attacco da favola. Con due eliminati arrivano 10 punti. Spicca il triplo di Cufrè, che da solo ne vale tre, ma anche i singoli di Chacon, Sanna, Gardenghi e Minoia oltre a 4 basi per balls. L’Ares è con le spalle al muro e non può che rassegnarsi allo stop anticipato quando arriva a trovarsi sotto di 10 lunghezze. Si chiude a 16-6 scacciando le paure e legittimando una superiorità al di là di tutto evidente.

