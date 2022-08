Sollevamento pesi “power lifting”: medaglia d’argento per Maikol Cucuzza

Maikol Cucuzza ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati europei nella specialità del sollevamento pesi “power lifting” ossia con fasce e attrezzature particolari. Il secondo posto sul podio Cucuzza lo ha conquistato nel corso dei campionati europei di power lifting per la versione Awpc disputata lo scorso giugno in Ungheria nei pressi di Budapest.

Questi i risultati ottenuti dall’atleta: 260 chili nello stacco, 140 sulla panca e 237, 5 nello squat. Per un risultato complessivo di 637, 5 chili che gli è valso il prestigioso secondo posto. Cucuzza di origini palermitane vive a Piacenza dal 2003, quando ha incominciato il suo servizio presso i Pontieri.

Maikol Cucuzza caporal maggiore capo scelto del II Reggimento genio pontieri in forza a Piacenza ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati europei di power lifting per la versione Awpc disputata lo scorso giugno in Ungheria nei pressi di Budapest.

L’atleta dell’esercito comprensibilmente soddisfatto per il risultato ottenuto a Budapest ci ha riferito che il suo prossimo obbiettivo è quello di prendere parte al campionato italiano che sarà disputato il prossimo dicembre: “Vorrei ringraziare” ci ha detto Maikol “per questo mio risultato la mia famiglia, la mia fidanzata e il mio presidente sportivo ed amico Luca Toczylowski e a tutti i miei sostenitori”.