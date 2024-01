Sollevamento pesi, record e vittoria per Maikol Cucuzza ai giochi del Mediterraneo

L’atleta piacentino Maikol Cucuzza ha vinto i giochi del Mediterraneo per il sollevamento pesi in power leafting (ossia con fasce e attrezzature particolari) totalizzando in tre prove 620 chili. Giochi che sono stati disputati a Milazzo lo scorso dicembre. Cucuzza, 39 anni, ha gareggiato per la categoria master 1 e per la categoria che non supera i 99 chili di peso. “Ringrazio per questo risultato gli amici del team Pgm – le sue parole – sono i miei i commilitoni che si occupano degli allestimenti per ponti galleggianti mobili”. Cucuzza è caporalmaggiore capo scelto in forza al II Reggimento genio pontieri a Piacenza dove vive da oltre vent’anni.

Nelle tre prove l’atleta ha riportato in varie modalità di sollevamento pesi: 220 kg, 147,5 kg e 252,5 kg. “Quest’ultimo risultato è il mio record – ha spiegato -, la somma delle tre alzate é il totale di 620 kg e anche questo è un record personale”.

Cucuzza che si allena in varie palestre di Piacenza, fa parte della squadra piacentina diretta dal presidente Luca Toczylowski di origini polacche (che vanta diversi titoli internazionali ed europei) che ha portato questa disciplina sportiva nella nostra città nel 2018.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ