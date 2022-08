Esordio da dimenticare per Nibbiano e Castellana. Un punto per l’Agazzanese

CALCIO DILETTANTI – E’ scattato ieri il campionato di Eccellenza, con le tre squadre piacentine (tutte impegnate in trasferta) che hanno fatto ritorno con un solo punto. Il Nibbiano & Valtidone è uscito sconfitto per 2-0 in casa del Cittadella, la Castellana ha invece incassato ben 5 gol dal Fidenza. Meglio l’Agazzanese che ha pareggiato per 1-1 a Formigine dopo essere andata in vantaggio.

CITTADELLA-NIBBIANO 2-0

E’ stato un 2-0 senza appello e che ha evidenziato tante, troppe criticità in un Nibbiano & Valtidone che si è inchinato ai modenesi dopo un primo tempo ben approcciato ma che, con il trascorrere dei minuti, si è trasformato in autentico naufragio. Troppe le difficoltà in fase di impostazione, gli errori di disimpegno in uscita dall’area e l’inconsistenza nel reparto mediano hanno consentito alla squadra di Cattani di avere la meglio pigiando soltanto a sprazzi il piede sull’acceleratore. In gol, per i padroni di casa, Boilini ed Esposito, a segno nel primo tempo.

REAL FORMIGINE-AGAZZANESE 1-1

Il pareggio è giusto per quanto visto nei 90’ e l’Agazzanese, in attesa di concludere il rodaggio e riaccogliere diversi giocatori, può considerare il suo bicchiere mezzo pieno. Al gol granata realizzato da Mastrototaro al quarto d’ora della ripresa risponde Habib alla mezz’ora. Nel finale l’Agazzanese ha anche la doppia occasione per riportarsi in vantaggio ma niente da fare: termina 1-1.

BORGO SAN DONNINO-CASTELLANA FONTANA 5-0

Bella ma “sprecona” per quasi metà gara la Castellana Fontana depone le armi nella ripresa, consegnandosi di fatto al più quotato e smaliziato Borgo San Donnino, capace di calare il poker con tripletta di Delporto. Alla fine nulla da eccepire, mentre in casa piacentina resta il rammarico per le diverse occasioni sciupate nel corso di una prima frazione giocata meglio degli avversari.