Baseball, per il piacentino Simone Carnevale scatta il Mondiale Under 18

E’ ai nastri di partenza la 30° edizione del Mondiale Under 18 di baseball sui diamanti della Florida. Della comitiva azzurra fa parte anche il piacentino Simone Carnevale che oggi (ore 21 italiane) avrà l’onore della pallina di pitcher partente contro il Giappone.

Lo ha annunciato il manager Aluffi e per Simone non sarà un’esperienza da poco visto che gli asiatici sono in testa al ranking mondiale. Si gioca a Sarasota all’Ed Smith Stadium (capienza 8.500 spettatori), abituale sede dello spring training dei Baltimore Orioles.

L’Italia ha preparato il Mondiale in Canada giocando, a Toronto, quattro amichevoli contro rappresentative universitarie locali ottenendo altrettanti successi ( 5-4 con l’University of Toronto, 5-4 contro l’University of Waterloo, 10-0 con la York University quando ha lanciato anche Carnevale e 10-4 contro la Toronto Metropolitan University) ed una quinta, persa 8-0, contro l’Olanda. La squadra di Aluffi è attesa da un girone di ferro in quanto dopo i giapponesi dovrà affrontare in sequenza Taiwan, sempre a Sarasota, e poi, dopo essersi spostata a Bradenton, al Lecom Park (casa dei Pittsburgh Pirates) il Messico, Panama e l’Australia.

A proposito di Panama, sussiste qualche dubbio circa l’arrivo della squadra a causa di alcuni problemi legati ai visti d’ingresso. A complicare ulteriormente l’esordio del Mondiale sono le tempeste tropicali che in questi giorni hanno colpito la Florida e che rischiano di condizionare il calendario delle partite. Nell’altro girone sono Usa, Corea del Sud, Olanda, Canada, Brasile e SudAfrica. Tornando a Carnevale, va ricordato come sia il terzo atleta del Piacenza convocato ad un Mondiale U18: il primo fu Simone Cammi nel 2000 (a Edmonton in Canada), il secondo nel 2017 Ricardo Paolini ( a Thunder Bay in Canada con Gianluca Marenghi a far parte dello staff tecnico).