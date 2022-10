Olimpiadi over 50: 12 medaglie al team piacentino tra cui cinque ori

Con cinque medaglie d’oro, una d’argento e sei di bronzo, “50& Più Piacenza” si conferma anche quest’anno ai primi posti alle Olimpiadi nazionali over 50 2022. Pantaloncini rossi e maglietta bianca, sulla schiena la scritta “Immagina” con i colori dell’arcobaleno e il numero del concorso attaccato sul petto: è stato questo lo stile dei 463 atleti over 50 che sono arrivati da ogni parte d’Italia per sfidarsi sui campi da gioco della 28esima edizione delle Olimpiadi 50& Più. L’appuntamento, tra i più attesi e i più importanti firmati 50& Più, ha costituito la kermesse di fine estate, andata in scena presso il Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno. L’associazione 50& Più Piacenza ha partecipato con 16 atleti e si è piazzata nei posti alti della classifica, piazzandosi nona su 39 province, mentre l’Emilia Romagna è risultata quinta su 12 regioni.

Piacenza ha ottenuto un medagliere di tutto rispetto: ben 12 medaglie, di cui cinque d’oro, una d’argento e sei di bronzo. Questi i risultati: Pietro Silvestro Costanzo due ori (marcia e maratona), Giuseppe Cattivelli oro nel ciclismo e bronzo nel nuoto stile rana, Aldo Copelli oro nel ciclismo, Daniela Maggi oro nelle bocce, Gianluigi Bertacchi argento nel nuoto stile libero e bronzo nel nuoto stile rana, Renata Ferri due bronzi (maratona e ciclismo), Enrico Passalaqua bronzo nel ping pong, Elena Magnaschi bronzo nel ciclismo. “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi dei risultati della 50& Più Piacenza – ha affermato il presidente dell’associazione piacentina Franco Bonini – ci siamo mantenuti ai primi posti sia come risultati individuali che come squadra. La numerosa partecipazione dei nostri soci, ha dimostrato come sia vivo lo spirito di ricominciare a gareggiare per vincere, sia con sé stessi che con gli amici delle altre province”.