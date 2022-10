Quattro rigori parati in una partita: guarda l’impresa di Gaudenzi VIDEO

Passerà alla storia del calcio piacentino la sfida al vertice del campionato di Terza categoria tra Virtus Piacenza e Pol. Bieffe.

Non tanto per l’1-1, che lascia le due squadre appaiate in vetta, ma per il fatto che il portiere ospite Giovanni Gaudenzi ha parato ben quattro rigori.

Al 25’ respinge il tentativo di Magnani, cinque minuti dopo quello di Ricifari e prima dello scadere del primo tempo neutralizza anche il tiro di Zerbi.

Nel secondo tempo, al 70’, i padroni di casa passano in vantaggio con Boccedi, venendo raggiunti però al 80’ dal pareggio di Gelmini.

Al 82’, sull’ennesimo rigore per i locali, il portiere del Bettola Farini compie un’altra parata negando il gol vittoria a Boccedi.

