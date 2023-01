Piace a caccia del terzo successo ma sulla sua strada c’è la capolista Feralpisalò

La sfida è di quelle esaltanti, al cospetto della capolista del girone A di Serie C, ma il Piacenza di quest’ultimo periodo ha dimostrato di potersela giocare contro tutte le avversarie e di poter credere ancora nel sogno della salvezza diretta. C’è comunque un ostacolo davvero tosto stavolta sulla strada dei biancorossi, che saranno protagonisti oggi pomeriggio sul campo della Feralpisalò (fischio d’inizio alle 17.30 allo stadio “Lino Turina” di Salò). Squadra di casa che viaggia col vento in poppa, in testa alla classifica in compagnia del Pordenone, servirà dunque la classica gara perfetta a Cosenza e compagni per strappare un risultato positivo e continuare la rimonta per uscire dalla zona calda. Non sarà una gara come le altre per Roberto Pighi, il presidente uscente ha chiesto un ultimo regalo alla squadra prima del passaggio di consegne della prossima settimana.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (4-3-2-1): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Panico; Zennaro, Hergheligiu, Balestrero; Siligardi, Guerra; Pittarello. A disposizione: Ferretti, Venturelli, Musatti, Bacchetti, Benedetti, Salines, Tonetto, Palazzi, Di Molfetta, D’Orazio, Voltan, Butic, Icardi, Pietrelli. All. Vecchi.

PIACENZA CALCIO (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Nava, Cosenza; Parisi, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza; Munari, Morra. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Pezzola, Masetti, Vianni, Capoferri, Onisa, Giorno, Cesarini, Gonzi, Plescia, Zunno. All. Scazzola.

Arbitro: Kumara (Verona), assistenti Monaco (Termoli) e Munerati (Rovigo), quarto ufficiale Giordano (Collegno).