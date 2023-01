La Bluenergy Daiko batte il Galati e vola ai quarti di Cev. Sfiderà Montpellier

Missione compiuta per la Bluenergy Daiko Piacenza, che con la vittoria per 3-1 sull’Arcada Galati nel match di ritorno dei playoff di Coppa Cev stacca il pass per i quarti di finale della competizione dopo il 3-0 maturato 15 giorni fa. Il prossimo avversario, da affrontare in trasferta nella sfida d’andata prevista tra il 6 e l’8 marzo, è

Nella serata in cui il tifo piacentino inscena una protesta contro i giocatori biancorossi (reduci da due sconfitte in Superlega) la Bluenergy Daiko perde il primo set ai vantaggi 29-31, per poi mettere il turbo e vincere senza alcun problema e con punteggi piuttosto netti i restanti parziali.