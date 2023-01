“Voi riprendete a giocare, noi a tifare”. La protesta dei Lupi Biancorossi contro i giocatori

“Voi riprendete a giocare, noi a tifare”.

Pur nel silenzio di una curva stranamente muta, i Lupi Biancorossi hanno fatto sentire forte e chiara la propria voce. In occasione del ritorno dei playoff di Coppa Cev contro il Galati, il gruppo più caldo del tifo piacentino ha voluto lanciare un messaggio alla squadra. Le recenti due sconfitte maturate in Superlega contro Siena (fanalino di coda del campionato) e Monza, non sono andate giù ai tifosi della Gas Sales Bluenergy Piacenza, i quali – attraverso un laconico striscione e lo sciopero del tifo – hanno deciso di farsi sentire.

IL SERVIZIO DOMANI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI