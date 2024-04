Gas Sales, ultima chiamata per l’Europa: con la Lube semifinale playoff 5° posto

Più che una rivincita sarà finalmente l’occasione di arrivare in fondo a una competizione. La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha il dovere e le potenzialità per arrivare alla finalissima del 27 aprile che mette in palio il quinto posto. Alle 20.30 di lunedì 22 aprile sarà ancora Civitanova l’ostacolo da superare in una gara secca che mette in palio l’accesso all’ultimo atto con la vincente di Verona-Modena (in programma in contemporanea stasera al PalaOlimpia).

Servirà una Gas Sales ben diversa da quella che ha sfidato i marchigiani mercoledì scorso nell’ultimo turno del girone e che ha perso per 3-1 facendo infuriare coach Andrea Anastasi. Giocatori che sono dunque attesi da una prova d’orgoglio che non servirà probabilmente a riscattare una stagione altamente deludente, ma quantomeno volta a salvare l’Europa per la prossima Gas Sales Bluenergy. E poco importa se non ci saranno tante alternative: le ultime uscite hanno confermato una Piacenza che in questo momento gira con poche rotazioni a disposizione e il sestetto titolare sarà ancora composto da capitan Brizard in cabina di regia in diagonale con Romanò, Recine e Lucarelli alla banda, Simon e Ricci centrali con Scanferla libero.