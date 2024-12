Gas Sales, buone notizie dall’infermeria: Mandiraci è tornato ad allenarsi

Arrivano buone notizie dal fronte infermeria della Gas Sales Bluenergy Piacenza: lo schiacciatore Efe Mandiraci, ai box per infortunio da quasi un mese, è tornato ad allenarsi con i compagni. Solo ricezione e battute, per il momento, proprio per non forzare i tempi. Molto difficilmente, dunque, il martello turco potrà essere schierato in campo domenica prossima, anche se il suo rientro è una manna per coach Andrea Anastasti anche e soprattutto in ottica allenamento.

Sempre meglio, invece, l’altro schiacciatore – anch’egli costretto a rimanere lontano dal campo per parecchio tempo nelle scorse settimane – Uros Kovacevic.

Il serbo, che con Grottazzolina e Perugia ha avuto compiti prevalentemente di difesa e ricezione, da domenica in poi potrà ricominciare a fornire il proprio contributo anche in attacco. La Gas Sales Bluenergy, a poco a poco, sta ritrovando tutti i suoi pezzi.

Nel frattempo, domenica saranno circa una sessantina i Lupi Biancorossi presenti sulle tribune del PalaPanini per sostenere la Gas Sales. La frangia più calda del tifo piacentino si sta inoltre già mobilitando per organizzare la trasferta di Coppa in casa di Verona del 29 dicembre: una sfida cruciale per Piacenza, che punta dritto alle Final Four del 25 e 26 gennaio 2025.