Gas Sales Bluenergy in campo contro Modena per ipotecare il primo posto nel girone

Vincere significherebbe mettere un primo significativo “mattoncino” sul primo posto nel girone e mettere quindi in discesa il cammino verso l’Europa. Derby emiliano tutto da vivere per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che mercoledì 10 aprile alle 20.00 scenderà in campo al PalabancaSport per affrontare Modena nel terzo turno del girone playoff quinto posto di Superlega.

Il cammino delle due squadre in questo playoff

Entrambe le formazioni arrivano da due vittoriose “maratone” al tie break, biancorossi ai danni di Verona e “canarini” nei confronti di Cisterna, ma anche la stanchezza si deve azzerare quando il calendario si fa così decisivo. Il pallino in questo momento lo ha in mano la squadra di coach Anastasi che in classifica è prima con 5 punti (4 Verona, 3 Padova e Civitanova, 2 Modena e 1 Cisterna), può scappare con una prima mini-fuga anche se il percorso è ancora lungo visto che in seguito le prime quattro si contenderanno le semifinali e le finali. Arrivare in testa sarebbe comunque vantaggioso per affrontare la quarta e dunque un’avversaria più abbordabile e per questo si andrà in campo con la miglior formazione possibile.