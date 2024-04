Gas Sales, i giocatori-studenti Romanò e Gironi incontrano i ragazzi delle scuole

Sono stati Yuri Romanò e Fabrizio Gironi i protagonisti dell’incontro di venerdì 19 aprile del progetto scuola, che prevede – ciclicamente – una visita nelle scuole di alcuni dei campioni della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Alla Scuola paritaria Sant’Agostino di Salsomaggiore (circondati da circa 150 studenti di prima e terza media, oltre che del Liceo Scienze Umane e Liceo Scientifico) i due opposti della squadra biancorossa sono stati “travolti” da una raffica di domande, molte delle quali legate allo studio: Gironi, da poche settimane, è laureato in Scienze Motorie, mentre Romanò sta frequentando all’Università Cattolica di Piacenza la Facoltà di Economia e Management.

“I miei genitori – ha spiegato Romanò – mi hanno sempre seguito e vengono a vedere le mie partite. Sono venuti anche all’etero quando ero impegnato con la Nazionale. Da poche settimane sono papà e adesso che c’è Bianca, di notte dormo un po’ meno. Sto vivendo il periodo più felice della mia vita e anche se magari arrivo un po’ stanco agli allenamenti in palestra, sono davvero felice. L’emozione che ho provato quando è nata Bianca è stata superiore a quando ho alzato la Coppa ai mondiali: alla nascita di Bianca ho pianto due ore, nell’alzare la Coppa cinque minuti”.

“Ho avuto tanti allenatori e da tutti ho imparato qualcosa” ha invece raccontato agli studenti Gironi. Tra tutti, quello che non dimenticherò mai è stato il mio primo allenatore nelle giovanili a Segrate. Laurearmi è stato faticoso, lo sport ti porta via tanto tempo, ma con la volontà si arriva dappertutto. Il mio sogno è quello di tanti atleti: giocare le Olimpiadi. Ho giocato per nove anni a calcio e poi sono passato alla pallavolo, diciamo che la pallavolo non è stato il mio primo amore. A Piacenza sono stato benissimo in questi due anni, ma il prossimo non ci sarò: è il nostro mestiere che ci porta a cambiare città e squadra ma mai dire mai ad un ritorno”.

L’incontro è stato aperto dalla preside Elena Romani, che nel dare il benvenuto a Romanò e Gironi ha sottolineato l’importanza dello sport per “la vita sociale di ognuno di noi” e ha sottolineato che “sport e studio danno tanta soddisfazione”.

Vittorino Francani, responsabile del progetto scuola di Gas Sales, ha esortato i presenti “a credere nei proprio valori e ideali nonché conciliare sport e studio perché le due cose possono benissimo coesistere”.