Gas Sales, coach Anastasi: “Avvio di stagione tosto, dovremo partire a mille”

“Sarà un avvio di stagione tosto: con Modena non sarà facile, Monza è un enigma perché non sappiamo a che livello di gioco potrà esprimersi dopo aver cambiato tanto. Ma per fortuna saremo già rodati: giocheremo la Supercoppa prima del campionato e diverse partite amichevoli per trovare subito un buon feeling, l’obiettivo è partire subito iniziare a mille”.

Coach Andrea Anastasi è piuttosto chiaro nel commentare quello che sarà l’avvio della prossima stagione, con la sua Gas Sales Bluenergy Piacenza che – dopo i mancati trofei della scorsa annata sportiva – ha tutte le intenzioni di recitare un ruolo da protagonista in tutte le competizioni che la vedranno coinvolta. Ieri, giovedì 18 luglio, sono stati diramati dalla Lega i calendari con tutti gli impegni di Supercoppa, Superlega e Coppa Italia.

La prima uscita della nuova annata sportiva saranno nel Final Four di Supercoppa italiana che si giocheranno il 21 e il 22 settembre al PalaWanny di Firenze. Gli incontri saranno Perugia-Piacenza e Monza-Trento. Per i quarti di finale di Coppa Italia, invece, occorrerà attendere il 29 dicembre, mentre il 25 e il 26 gennaio si disputeranno le Final Four. Il campionato di Superlega, invece, scarterà dai blocchi di partenza il 29 settembre con Piacenza che ospiterà Modena al PalabancaSport. I big match sono tutti in programma più avanti, a cominciare dal 10 novembre con la trasferta in casa di Civitanova, mentre il 17 novembre ecco lo scontro con Trento al Palabanca. L’8 dicembre trasferta a Perugia. Chiusura di regular season il 2 marzo in casa con Perugia.

Ma il primo appuntamento da cerchiare in rosso è il 2 agosto, quando la squadra (esclusi i giocatori che scenderanno in campo alle Olimpiadi con le rispettive nazionali) tornerà al lavoro al PalabancaSport per preparare la stagione che verrà. Agli ordini di Anastasi e del suo staff saranno Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla e Fabio Ricci, oltre alle “new entry” Nicola Salsi e Moussé Gueye.