Volley, i Lupi Biancorossi cambiano “tana” e lanciano la campagna tesseramenti

I Lupi Biancorossi hanno una nuova casa. Dopo ben 21 anni i tifosi della Gas Sales Bluenergy Piacenza si sono spostati dalla vecchia sede del Bar Madison a quella attuale ricavata negli spazi in uso al Piacenza Rugby in viale dell’Agricoltura 63, messi a disposizione dal presidente Daniele Boccuni.

Una nuova avventura iniziata ufficialmente venerdì 5 luglio con l’inaugurazione, seguita dall’avvio della campagna tesseramenti per la stagione 2024/2025.

Numeri già importanti quelli dei Lupi, circa 300, l’obiettivo è di aumentarli ancora di più nel segno dell’hashtag #ingrandiamoilbranko e nel ricordo del grande Vigor Bovolenta che porta il nome della loro curva al PalabancaSport.

I Lupi si ritroveranno ogni venerdì sera dalle ore 20.45: per informazioni si possono consultare le pagine social del gruppo.