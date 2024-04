Gas Sales, quarta vittoria per i biancorossi: battuta Padova, i biancorossi sbagliano poco

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Padova cala il poker: quattro partite del girone Play Off 5° Posto, quattro vittorie. Primo posto in classifica confermato ed ora anche la certezza di giocare la semifinale in casa.

I biancorossi a Padova non hanno lasciato alcun set agli avversari in una gara che di fatto non è mai stata in discussione. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha giocato meglio in tutti i fondamentali e soprattutto è apparsa molto concentrata in campo. Errori dalla linea dei nove metri ne sono arrivati da entrambe le parti, i biancorossi hanno dominato in attacco e a muro e anche in ricezione hanno chiuso con buone percentuali.

Mercoledì al PalabancaSport ultima giornata del girone, Piacenza affronterà Civitanova alla ricerca del quinto successo che garantirebbe ai biancorossi di giocare in casa anche l’eventuale finale. Che darà alla vincitrice il pass per la Challenge Cup della prossima stagione.

LA PARTITA

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon al centro, Recine e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Gironi è rimasto a Piacenza a curare la caviglia. Pallavolo Padova risponde con Zoppellari e Stefani in diagonale, Truocchio e Crosato al centro, Desmet e Porro alla banda, Zenger è il libero.

Il primo punto è biancorosso e arriva con il muro di Ricci, a quota sei il primo allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Simon e il muro di Brizard (6-8), un paio di lunghezze che Piacenza non solo mantiene ma incrementa strada facendo. Ringrazia per qualche battuta sbagliata di Padova ma soprattutto è Piacenza che sbaglia poco, Ricci in primo tempo, Ricci a muro, bomba di Recine, ace di Dias appena entrato in campo e sono cinque i punti di vantaggio dei biancorossi (16-21). Padova fatica un po’ in tutto ma soprattutto dalla linea dei nove metri, Lucarelli porta ai suoi cinque set point (19-24), chiude Romanò alla seconda occasione.

In casa Padova c’è Gardini in campo al posto di Desmet, tra un errore e l’altro in battuta da una parte e dall’altra è Padova questa volta a guidare con un paio di punti di vantaggio (6-4, 8-6, 10-8), la parità arriva a quota 10 con Recine e quindi la freccia i biancorossi la mettono sempre con Recine (10-11) con Cuttini a chiamare time out. Primo tempo di Simon e muro dello stesso centrale, è ora Piacenza a guidare con due lunghezze (11-13), l’ace del centrale cubano porta il vantaggio a più quattro (13-17) con Cuttini a chiamare il secondo time out. E alla ripresa del gioco Simon continua a creare problemi dalla linea dei nove metri alla ricezione patavina, muro di Lucarelli, attacco out dei padroni di casa (13-18), parallela perfetta dello schiacciatore brasiliano per il più sei (16-21). Padova qualche punto lo recupera, due muri consecutivi su Simon e Recine (20-22) fanno chiamare time out ad Anastasi, alla ripresa del gioco punto di Simon (20-23), la bomba di Romanò porta in dote quattro set point (20-24), chiude Recine.

Padova cambia, Falaschi entrato sul finire del set precedente resta in campo per Zoppellari mentre Gardini torna in panchina per dare spazio a Desmet e Guzzo è in campo per Stefani. Due muri consecutivi biancorossi (2-4) ma Padova trova la parità a quota cinque, si gioca punto a punto per alcuni scambi, a quota nove allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con il muro di Recine, punto di Lucarelli e mani out di Recine (9-12) con Padova a chiamare time out. Alla ripresa del gioco punto di Romanò (9-13), Padova un paio di punti li recupera (16-19), Romanò riporta a quattro i punti di vantaggio che diventano cinque con il muro di Recine (16-21). Il primo di sei match ball (18-24) arriva per Piacenza dalla battuta lunga patavina, si chiude sulla battuta ancora sbagliata dei padroni di casa.

Andrea Anastasi: “Stiamo affrontando questi Play Off in maniera seria e con tanta concentrazione, ci teniamo ad arrivare fino in fondo e giocare la prossima stagione in Europa. Ora le semifinali sono cosa certa, ci attende un’altra gara molto difficile con la Lube, vedremo in che condizioni verranno a Piacenza e come giocheranno perché, quando affrontano noi giocano sempre bene. Sono contento di come i ragazzi hanno approcciato la gara”.

IL TABELLINO

PALLAVOLO PADOVA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3

(20-25, 21-25, 19-25)

PALLAVOLO PADOVA: Desmet 3, Truocchio 5, Stefani 5, Porro 8, Crosato 7, Zoppellari, Zenger (L), Gardini 8, Falaschi, Guzzo 4. Ne: Taniguchi, Zillio (L), Plak, Fusaro. All. Cuttini.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 3, Lucarelli 14, Ricci 5, Romanò 12, Recine 10, Simon 7, Scanferla (L), Dias 1, Andringa. Ne: Hoffer (L), Alonso, Leal, Caneschi. All. Anastasi.

ARBITRI: Giardini di Modena, Selmi di Modena