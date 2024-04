Gas Sales, una stagione fallimentare: scricchiola la poltrona del dg Zlatanov

Alla luce dell’ennesima delusione di questa “maledetta stagione” della Gas Sales Bluenergy, esclusa il prossimo anno dalle Coppe europee, molti si domandando se Hristo Zlatanov sarà ancora il direttore generale della società.

i rumors

In questi giorni, da più parti, si sentono vociferare le più svariate supposizioni, che per il momento non hanno ancora trovato conferme da parte della società biancorossa, ma che stando a quanto raccolto potrebbero rivelarsi ben più di semplici rumors.

La presidente Elisabetta Curti, in un’intervista rilasciata a Libertà all’indomani dell’eliminazione della corsa scudetto ai quarti di finale contro Milano, era stata perentoria: “Dopo quest’annata deludente – aveva dichiarato la numero uno del club – per noi è arrivato il momento di capire cosa non ha funzionato. Le riflessioni partiranno proprio dall’area dirigenziale, per poi estendersi all’intero gruppo squadra”. Dichiarazioni che, sfumata definitivamente la possibilità di prendere al volo anche l’ultimo treno per l’Europa, tornano prepotentemente alla ribalta, assumendo i toni profetici della premonizione.

UNA STAGIONE AMPIAMENTE SOTTO LE ATTESE

Quattro obiettivi dichiarati, diventati cinque per forza di cose. Tutti falliti. Basterebbe questo dato per fotografare la stagione biancorossa, scattata da blocchi di partenza tra mille proclami e aspettative (dallo scudetto alla finale di Champions), ma sgonfiatasi già dopo le prime curve come uno pneumatico bucato, obiettivo dopo obiettivo. Inutile dire come a finire sul “banco degli imputati” sia finito proprio chi ha allestito la squadra, la stessa che l’anno scorso seppe trionfare in Coppa Italia ma che oggi ha clamorosamente fallito tutti gli appuntamenti con il tanto auspicato salto di qualità.

ninni de nicolo sulla rampa di lancio

Al momento non è ancora chiaro se Zlatanov (eroe dello scudetto del Copra e a cui la famiglia Curti si affidò nel 2018 per “apparecchiare” la nuova Gas Sales) rimarrà a libro paga del club per un’altra stagione o se invece farà le valigie. È probabile che possa restare in biancorosso, ma senza alcun potere decisionale dal punto di vista sportivo.

Il suo ruolo, ma anche in questo caso si tratta di ipotesi, potrebbe assumerlo Ninni De Nicolo, attuale direttore dell’area tecnica.

