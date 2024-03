Naufragio Gas Sales: Milano domina ed elimina Piacenza dalla corsa scudetto

Niente da fare per la Gas Sales Bluenergy Piacenza: con la netta sconfitta per 3-0 subita al PalabancaSport per mano dell’Allianz Milano nel quinto e decisivo confronto della serie quarti di finale playoff i piacentini vengono eliminati dalla corsa scudetto. In semifinale, dove affronterà Perugia la domenica di Pasqua, vanno i milanesi, mentre per la Gas Sales si spalancano le porte del girone che mette in palio il quinto posto e un posto in Challemge Cup: non proprio il massimo per una squadra che puntava a disputare tutte le finali disponibili.

La cronaca del primo set

Nonostante l’ottima partenza dei biancorossi (avanti 7-4 in avvio) la compagine milanese è stata brava a non lasciar scappare gli avversari, affidandosi all’ormai consueta difesa di ferro e al proprio micidiale cambio palla per poi piazzare l’allungo decisivo nel finale di parziale, chiuso 21-25. Sugli scudi tutti gli attaccanti di palla alta meneghini, con Ishikawa immarcabile come sempre (8 punti per lui).

La cronaca del secondo set

Il secondo parziale è di fatto una fotocopia di quello precedente, con la Gas Sales che puntualmente, dopo aver condotto per buona parte del set, si fa riacciuffare e beffare nel momento clou. Dalla battuta alla ricezione, passando per un attacco che si inceppa proprio sul più bello: mentre dalla parte biancorossa della rete l’interruttore si spegne, Milano ingrana le marce alte sfruttando la propria organizzazione nella fase di muro-difesa, volando avanti per la prima volta sul 17-18 per poi non fermarsi più. Decisivo l’ingresso di Mergarejo, che infonde un’alta dose di potenza all’attacco milanese, così come le otto marcature di un Reggers che in attacco spadroneggia. Il secondo set termina come il primo: 21-25 per Milano.

LA CRONACA DEL TERZO SET

Come in una sorta di malefico “eterno ritorno”, il copione non cambia nemmeno nel terzo periodo. Piacenza balza al comando, ma come al solito non riesce a piazzare l’allungo decisivo, macchiando la propria prova con errori continui a muro e in difesa. L’Allianz non sta certo a fare complimenti e guidata come sempre dalla propria migliore organizzazione in tutti gli aspetti del gioco, recupera e mette la freccia nel finale, chiudendo 25-22.