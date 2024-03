Gas Sales, la presidente Curti: “Stagione deludente, ora è il momento di riflettere”

Tutti a Piacenza si attendevano un epilogo ben diverso da quello che si è consumato mercoledì sera al PalabancaSport, con l’eliminazione della Gas Sales Bluenergy – battuta nettamente da Milano nel quinto e decisivo confronto dei quarti di finale playoff – dalla corsa scudetto.

GAS SALES, TROPPI APPUNTAMENTI MANCATI

L’ultimo di una lunga serie di appuntamenti mancati, con Supercoppa, Coppa Italia, Champions e titolo italiano – tutti obiettivi dichiarati a inizio anno – sfumati senza nemmeno una finale raggiunta. Anche se la stagione non è ancora terminata (all’appello manca ancora il girone per il quinto posto con in palio il biglietto per la Challenge Cup) si possono già tirare le somme e chi meglio della presidente Elisabetta Curti può restituire un quadro fedele degli umori che si respirano in questo momento in casa biancorossa.

LA PRESIDENTE: “ORA OCCORRE RIFLETTERE”

“Quest’anno – fa notare la numero uno del club – ci è sempre mancato qualcosa, soprattutto il cinismo necessario per chiudere le partite più importanti. Abbiamo perso tanti treni in corsa, questo è vero, e quando si perde, oltre a riconoscere la sconfitta, è necessario fare un bel respiro e riflettere. Adesso è proprio arrivato il tempo di meditare, per capire cosa non è stato fatto per poi cercare di applicarlo in ottica futura. Come società sentiamo di aver dato tutto: più che sacrificare passione, energie, tempo e denaro, al momento non so cosa avremmo potuto fare di diverso. Certo, le riflessioni riguarderanno anche noi dirigenti, anzi, partiranno proprio da qui per individuare cosa non ha funzionato. Dopodiché, allargheremo il discorso a tutto il gruppo squadra”.

