Gas Sales, l’avventura ai playoff per il 5° posto si apre il 3 aprile in casa di Cisterna

Neanche il tempo di digerire l’amara e inaspettata uscita di scena dalla lotta scudetto che per la Gas Sales Bluenergy è già tempo di tornare in campo. La squadra di coach Anastasi aprirà la propria avventura ai playoff per il quinto posto, la competizione che mette in palio un biglietto per la prossima Challenge Cup, affrontando mercoledì 3 aprile Cisterna in trasferta alle 20.30.

le squadre inserite nel girone dei playoff 5° posto

Ai playoff per il quinto posto, oltre alla Gas Sales, partecipano cinque squadre: Civitanova, Verona e Modena (sconfitte ai quarti di finale), oltre a Cisterna e Padova, rispettivamente nona e decima in classifica al termine della regular season di Superlega.

la formula del girone

Le sei squadre disputeranno un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna compagine. Piacenza giocherà tre gare al PalabancaSport e due in trasferta. Le quattro migliori squadre disputeranno semifinali e finale in gara unica in casa della meglio classificata al termine del torneo. Tutte le gare saranno trasmesse su Volleyballworld.it.

il calendario DI PIACENZ AI playoff 5° posto

La prima giornata è in programma mercoledì 3 aprile alle 20.30 in casa di Cisterna. La seconda uscita è invece prevista domenica 7 aprile alle 16.00, con Piacenza che sfiderà Verona al PalabancaSport. La terza giornata vedrà la Gas Sales affrontare ancora una volta tra le mura amiche Modena, mercoledì 10 aprile alle 20.00. Quarta giornata domenica 14 aprile alle 17.00 in casa di Padova. Quinta giornata mercoledì 17 aprile alle 20.30 in casa contro Civitanova.