Gas Sales, al PalabancaSport l’ostacolo Verona: i Lupi Biancorossi tornano a tifare

Il “settimo uomo” c’è ancora. I Lupi Biancorossi risponderanno presente alla partita che alle 16.00 di domenica 7 aprile vedrà la Gas Sales Bluenergy Piacenza impegnata contro Verona al PalabancaSport.

chi vince puÒ giÀ lanciarsi in una mini-fuga

Pace fatta, dunque, tra la squadra e i tifosi dopo il comprensibile rammarico e la seguente trasferta in quel di Cisterna senza tifoseria biancorossa sugli spalti. Veniamo alla gara di oggi: Gas Sales e Verona disputeranno la seconda giornata del girone dei playoff 5° posto del campionato di Superlega, entrambe sono prime nel girone (3 punti a testa, alla pari con Civitanova) e chi vince può già pianificare una prima mini-fuga. Sarà molto probabilmente costretto a dare forfait ancora una volta Fabrizio Gironi, già assente nella gara precedente a Cisterna. Toccherà quindi a Romanò fare gli straordinari nel ruolo di opposto. Per il resto, si vedranno gli stessi che hanno vinto il primo confronto del girone, con Brizard in cabina di regia, Recine e Lucarelli alla banda, Simon e Caneschi centrali con Scanferla libero.