Massimo Botti dopo la sconfitta a Montpellier: “Stasera nulla ha funzionato”

Nemmeno coach Massimo Botti riesce a trovare giustificazione al termine della sconfitta della Bluenergy Daiko Piacenza nell’andata dei quarti di finale di Coppa Cev: “Non ha funzionato nulla, soprattutto l’approccio alla partita di cui mi ero particolarmente raccomandato. È mancata la determinazione necessaria per vincere la partita, quando non c’è il giusto approccio tutto diventa difficile anche da un punto di vista tecnico. Ripeto, nulla ha funzionato”.

A questo punto diventa ad ogni modo davvero difficile commentare l’ennesimo crollo di una squadra che, dopo i primi due set, tende costantemente a perdere la bussola. Anche l’alibi degli infortuni inizia a non reggere più: domenica prossima al PalabancaSport arriva Milano, altra squadra sull’altalena ma decisa più che mai a fare punti in vista della volata playoff. Potrebbe essere l’ultima chiamata per Piacenza.