Andrea Accardi suona la carica per Piace-Mantova: “Abbiamo bisogno dei tifosi”

Il difensore biancorosso Andrea Accardi suona la carica. Piacenza-Mantova è come una finale e servono i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. “Andremo in campo e daremo tutto – le sue parole – spero di vedere tanti tifosi perchè abbiamo bisogno di loro per arrivare alla vittoria”.

Per cercare di riempire di tifosi lo stadio Garilli, la società biancorossa ha promosso l’iniziativa “Porta un amico” per sostenere la squadra in questo difficile momento.