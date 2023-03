“Porta un amico”: Piacenza-Mantova, ogni abbonato avrà due biglietti omaggio

Il Piacenza fa sapere che in occasione della partita Piacenza-Mantova in programma domenica 12 marzo alle ore 14.30, ogni abbonato avrà diritto a due biglietti omaggio per i settori distinti/rettilineo e/o tribuna laterale/semicentrale.

“Alla luce dell’importanza della gara – scrive la società biancorossa – il Piacenza Calcio invita tutti i piacentini ad andare allo stadio per sostenere la squadra della città. Con la certezza che anche questa volta l’intera città sarà al fianco del Piace”.

La biglietteria sarà aperta dalle 12 alle 14.30 di domenica 12 marzo.