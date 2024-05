Vincere e sperare in un passo falso del Caldiero: Piace, con la Varesina è la sfida dell’anno

Non esistono altre definizioni: la sfida di domenica 5 maggio in casa della Varesina rappresenta, per il Piacenza Calcio, la sfida più importante dell’anno, quella che potrebbe riscrivere il finale di stagione, quella che potrebbe valere la promozione in Serie C.

vincere potrebbe non bastare

Oltre che sbancare lo stadio di Venegono Superiore, i biancorossi – per tornare tra i professionisti – devono però sperare in un passo falso del Caldiero Terme, al momento a +1 sui biancorossi e impegnato in casa del Villa Valle, formazione che non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Serve dunque qualcosa di difficilmente pronosticabile, una sorpresa dell’ultima ora per centrare il ritorno in terza serie.

ESODO BIANCOROSSO e probabile formazione

Saranno oltre 700 i tifosi biancorossi che invaderanno il Varesina Stadium per sostenere Silva e compagni. Al Piace non rimane che fare il proprio dovere con gli stessi undici visti domenica scorsa al Garilli contro la Real Calepina, 4-4-2 con Moro in porta, difesa Napoletano, Silva, Baudouin e Artioli, a centrocampo Kernezo, Corradi, Bachini e Ndoye, in attacco rientrerà Recino dal primo minuto per fare coppia con D’Agostino.