Piace, devi crederci: con la Varesina saranno oltre 700 i tifosi biancorossi in trasferta

Arriva la partita dell’anno per il Piacenza Calcio, che domenica 5 maggio alle 15.00 deve battere la Varesina e sperare in un passo falso del Caldiero Terme (al momento a +1 sui biancorossi e impegnato in casa del Villa Valle) per riscrivere il finale di stagione e vincere il campionato di Serie D.

ESODO BIANCOROSSO

Saranno oltre 700 i tifosi biancorossi che invaderanno il Varesina Stadium di Venegono Superiore per sostenere Silva e compagni, i quali dovranno per forza battere i padroni di casa della Varesina, ormai senza più obiettivi e sperare che il Caldiero non vinca in casa del Villa Valle, altra formazione che non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Serve dunque qualcosa di difficilmente pronosticabile, una sorpresa dell’ultima ora per centrare il ritorno tra i professionisti.

la probabile formazione

Al Piace non rimane che fare il proprio dovere con gli stessi undici visti domenica scorsa al Garilli contro la Real Calepina, 4-4-2 con Moro in porta, difesa Napoletano, Silva, Baudouin e Artioli, a centrocampo Kernezo, Corradi, Bachini e Ndoye, in attacco rientrerà Recino dal primo minuto per fare coppia con D’Agostino.