Polenghi a Zona Calcio annuncia la conferma di Rossini e dello staff tecnico

Stefano Rossini, staff tecnico e i “ragazzini terribili”.

È da loro che ripartirà il Piacenza nella stagione 2024/2025 per cercare di vincere un campionato di Serie D appena svanito all’ultimo respiro.

Ad annunciarlo a Zona Calcio, sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti Paolo Gentilotti, Giorgio Lambri, Marco Villaggi e Paolo Borella, è stato il presidente Marco Polenghi, a poche ore dalla delusione di Varesina-Piacenza e alla contemporanea vittoria del Caldiero sul campo di un Villa Valle sembrato un po’ troppo “tenero”: “Dobbiamo dire chiaramente che non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ma la stagione merita comunque un 6,5 per il gruppo che si è creato e per come abbiamo giocato dall’avvento di Rossini in poi”.

la conferma di mister rossini

La prima notizia è dunque la riconferma di Rossini: “Ne abbiamo parlato con i soci, lo incontreremo in settimana per riconfermarlo: ha preso una squadra in difficoltà e l’ha portata fin dove abbiamo visto. La stessa cosa vale per Sestu e De Vitis, ma in generale per tutto lo staff perché con queste persone si è creata quell’alchimia che volevamo.

il futuro dei giovani

Anche il settore giovanile ha dato risposte positive, credo anche che i nostri giovani come Bassanini, Russo, Napoletano siano bravi e pensiamo gli possa fare bene un’altra stagione di crescita in Serie D”.

big verso il rinnovo

C’è anche da pensare agli over e ai cosiddetti big per completare l’ossatura: “Questa scelta verrà fatta dallo staff tecnico che rimarrà in blocco, con l’obiettivo di migliorare la rosa: in ogni caso abbiamo tanti elementi di valore che ci piacerebbe confermare. Il budget? Non mancherà, come è stato quest’anno, ma io darei più peso alla competenza e alla professionalità”.

la situazione dello stadio garilli

Focus anche sui lavori da fare al “Garilli”: “Tema molto delicato, a cominciare dalla rimozione dei tubolari. Il Parma da noi? A oggi non abbiamo notizie. Aprire la curva nord? Non è ancora il momento per parlarne, ma è un’ipotesi che verrà presa in considerazione”.