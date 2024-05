Mercato Piace: addio per Marquez, Ndoye e Moro, in forse D’Agostino e Gerbaudo

Chiusa la stagione degli impegni sul campo, per il Piacenza Calcio è tempo di iniziare a ragionare sul calciomercato e sulla costruzione della rosa che prenderà parte alla prossima Serie D.

tra conferme, addii e valutazioni

Dopo le conferme di due “bandiere” come capitan Jacopo Silva e il centrocampista Mattia Corradi, che nella scorsa estate sono scesi dalla Serie C per vestire la maglia biancorossa, ecco invece i primi due addii: la società non ha confermato l’attaccante Facundo Marquez e l’esterno classe 2004 Moussa Seck Ndoye.

Cambierà anche il portiere che difenderà i pali del Garilli: come preventivabile, non è stato possibile trattenere Luca Moro, destinato al ritorno al Perugia dopo il prestito.

Se per bomber Giorgio Recino le trattative sul “rinnovo” sono ancora in corso, la società di via Gorra si è presa qualche giorno di tempo per ragionare sulla situazione di Stefano D’Agostino. Sul tavolo, questioni tattiche e soprattutto economiche, alla luce delle richieste del fantasista per proseguire un altro anno con il Piace.

Valutazioni diverse invece per Matteo Gerbaudo, per il quale la dirigenza non ha mai messo in dubbio le qualità tecniche e di leadership, però ragiona anche sui tanti infortuni che hanno bloccato il centrocampista nella sua prima stagione biancorossa.