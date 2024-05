Piace, dopo la delusione si aprono i playoff di Serie D: al Garilli arriva la Varesina

Con ancora l’amaro in bocca per un campionato sfumato proprio all’ultimo, il Piacenza Calcio si tuffa nei playoff di Serie D che inizieranno domenica 11 maggio. I biancorossi avranno dalla loro il fattore campo e saranno in scena al Garilli alle 16.00 contro la Varesina.

la formula dei playoff

Si gioca in gara unica, in caso di pareggio ci saranno i tempi supplementari, nel caso persista il pareggio al 120’ non ci sono i rigori ma sarà il Piacenza – in quanto miglior classificata – a staccare il pass per la finale. All’ultimo atto del 19 maggio si giocherà con le stesse regole e se il Piacenza dovesse vincere la semifinale allora si garantirebbe anche la finale al Garilli contro la vincente di Palazzolo-Desenzano.

la probabile formazione

Playoff che servono solo per definire le griglie in caso di eventuali ripescaggi, ma che mister Rossini vuole onorare fino in fondo e con la formazione migliore al netto di qualche dovuta rotazione, con Moro in porta, in difesa Napoletano, Silva, Baudouin e Artioli, a centrocampo Ndoye, Toure, Bachini e Bassanini e in attacco la coppia D’Agostino-Marquez.