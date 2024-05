La delusione del Piace e le speranze del Fiorenzuola a Zona Calcio: ospite Polenghi

Il Piacenza non è riuscito a centrare la promozione diretta in Serie C: il Caldiero ha superato facilmente il Villa Valle, mantenendo il primo posto. Per i biancorossi, raggiunto sul 2-2 sul campo della Varesina, grande amarezza e tempo di programmare la prossima stagione. L’analisi del campionato del Piace sarà in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, giunta all’ultima puntata stagionale. Ospite in studio, il presidente biancorosso Marco Polenghi.

Ma grande spazio sarà dato anche alla doppia sfida contro il Novara del Fiorenzuola, impegnato nei play out salvezza di Serie C.

E poi il calcio dilettanti, con una nuova infornata di verdetti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Zona Calcio è visibile su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.