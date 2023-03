Canottieri della Vittorino da Feltre in acqua a Terni: buona prestazione collettiva

Buona prestazione collettiva, pur senza vittorie e piazzamenti, per i canottieri della Vittorino da Feltre scesi in acqua lo scorso fine settimana al meeting nazionale di Piediluco, in provincia di Terni.

In un contesto agonistico di altissimo livello, con oltre mille atleti in gara e con regate selet-tive per la formazione della squadra azzurra che parteciperà, dal 31 marzo al 2 aprile, alla 37ª edizione della regata Internazionale “Memorial Paolo d’Aloja”, la Vittorino ha ben figu-rato con tutti gli otto atleti schierati al via.

Nelle gare selettive, sesto posto in finale B e quinto assoluto tra le Under 23 per Gemma Ghinelli nel singolo Senior; per l’atleta biancorossa nulla da fare, per una sola posizione, per la qualificazione al Memorial D’Aloja a cui parteciperanno solo le prime quattro singoliste Under 23. Per Gemma Ghinelli anche il quinto posto in finale B, quarto tra le Under 23, della regata del doppio in equipaggio misto con Greta Bulgheroni della Canottieri Varese.

Sempre nelle gare selettive per il Memorial D’Aloja, nel singolo Under 19, si è invece fermata alla soglia delle semifinali la gara di Leonardo Ghioni che, pur essendo al primo anno di categoria, si è comunque lasciato alle spalle avversari più esperti e quotati. Ghioni è sceso in acqua anche nella regata del doppio, in coppia con Pietro Bassani del Cus Torino, termi-nando al settimo posto la finale B.

Nella gare della categoria Under 17, non selettive per il Memorial D’Aloja ma comunque importante banco di prova nazionale, dopo aver passato le batterie e le semifinali in regate che si sono giocate sul filo dei centesimi, il quattro di coppia della Vittorino da Feltre com-posto da Marco Tinelli, Matteo Sardi, Dario Guerra e Giacomo Salvarani, si è classificato ottavo nella finale A. Qualificazione per la finale A mancata per un soffio, invece, per il dop-pio femminile Under 17 composto da Sonia Ghinelli ed Elisabetta Lazzaroni; per le due biancorosse settimo posto nella finale B.