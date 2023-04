Al Piacenza Rugby oltre 450 bambini per il Torneo Fondazione Ronald

Dopo tre anni di attesa al Centro Sportivo C. Mazzoni, sede del Piacenza Rugby Club, torna il Torneo “Fondazione Ronald McDonald”, giunto alla settima edizione. L’appuntamento è per martedì 25 Aprile a partire dalle ore 9.30.

Come sempre parte del ricavato verrà destinato alla Fondazione Ronald McDonald, ente la cui mission è creare e supportare progetti che contribuiscano a migliorare la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie quando la cura è lontana da casa.

In Italia ogni anno 70.000 famiglie si spostano di molti chilometri per poter curare i propri bambini e il Piacenza Rugby desidera essere al loro fianco.

“Il rugby è fondato su valori importanti, fra cui supporto, rispetto, integrità e spirito di sacrificio per una causa comune – commenta il Presidente del Piacenza Rugby Daniele Boccuni – mentre portiamo a giocare oltre 450 bambini vogliamo dare il nostro contributo affinché altri bambini possano tornare presto a giocare”.