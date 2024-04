Sport e solidarietà al trofeo McDonald: 450 piccoli rugbisti al centro Mazzoni

Il binomio sport giovanile e solidarietà ha vinto ancora una volta. Oltre 450 piccoli rugbisti hanno invaso il centro Mazzoni per l’ottava edizione del trofeo Fondazione Ronald McDonald, organizzato dal Piacenza Rugby.

Sport e solidarietà

Una manifestazione certificata dalla Federazione nel settore dei trofei nazionali del minirugby e che è servito per dare un contributo alla Fondazione che opera nel sociale. Undici le società che hanno partecipato nelle categorie Under 6, 8, 10 e 12: insieme al Piacenza Rugby si sono dati battaglia sui campi di gioco i piccoli di Sesto Fiorentino, Ad Maiora Torino, Highlander Formigine, Querce Imola, Codogno, Traversetolo, Lyons Propaganda, Val d’Arda, Cremona ed Elephant Gossolengo per un totale di 29 squadre e 35 partite.

Tutti vincitori

Tutti premiati i giovanissimi dell’under 6 perché a quell’età ci si deve ancora divertire, nell’Under 8 e 10 vincitori i talenti del Sesto Fiorentino, mentre nell’Under 12 trionfo per i Lyons Propaganda. Sempre nell’Under 12, premio miglior placcatore intitolato a Daniele Zazzera a Mattia Aspesi dell’Elephant Gossolengo