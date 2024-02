Piacenza rugby non si ferma più: tredicesima vittoria consecutiva per i biancorossi

Il Piacenza Rugby fa 13, supera anche Cernusco e allunga ancora sul Lecco. Ancora una prestazione maiuscola per i biancorossi che domenica scorsa hanno affrontato il tredicesimo turno del campionato di serie B riportando la tredicesima vittoria consecutiva ed incrementando così di un ulteriore punto, ora a più nove, il vantaggio sul Lecco uscito con “solo” quattro punti dalla difficile trasferta a Capoterra.

Ospite di turno al Beltrametti è stata la squadra del Cernusco, che naviga nella parte bassa della classifica ma che nel girone di andata aveva creato qualche grattacapo ai biancorossi. Fin dai primi minuti i piacentini hanno fatto intendere che non avrebbero lasciato spazio agli avversari mettendo a segno due mete nei primi dieci minuti e una terza al 20’, segnatura che scava un solco importante nel punteggio (19-0).

La compagine lombarda, leggera nel peso ma abile a muovere la palla con le proprie linee arretrate, ha dimostrato una buona dose di intraprendenza quando, sui calci di punizione a disposizione, ha in più di un’occasione rinunciato al piazzato e al calcio in touche preferendo giocare alla mano con i propri avanti per cercare la via della meta.

Il Piacenza ha mantenuto alto il livello del gioco chiudendo il primo tempo con la quarta segnatura, valida per il punto di bonus offensivo, con una rolling maul partita trenta metri prima e con Cornelli ultimo a toccare in meta.

Nella ripresa il Piacenza va a segno ancora quattro volte mettendo in luce tutto il proprio potenziale offensivo, con Lekic in particolare evidenza; al termine della gara riceverà il riconoscimento di Player of the Match.

Otto le mete messe a segno dal Piacenza contro le tre del Cernusco, segnature, queste ultime, che hanno messo in evidenza come i biancorossi non si possano permettere cali di tensione e di attenzione e mantenere una disciplina impeccabile durante tutto l’arco degli ottanta minuti; due questa volta i gialli rimediati.

Piacenza Rugby – Rugby Cernusco 52-19