Rugby, i Lyons ci credono ma il Petrarca ha la meglio al “Geremia” per 34-19

Sconfitta che brucia per Sitav Rugby Lyons, che fino al 60’ era in vantaggio al “Geremia” di Padova, campo mai espugnato dai bianconeri dopo il loro ritorno in massima serie. Nel finale però i padovani hanno alzato le marce, marcando tre mete che lasciano a 0 punti conquistati i Lyons, che speravano di poter strappare almeno un punto prezioso in ottica classifica.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo la sfida è stata oltremodo equilibrata, con i bianconeri che hanno aperto le marcature dopo pochi minuti con Minervino, ancora una volta tra i più positivi dei suoi. Progressivamente il Petrarca ha risalito il campo, trovando prima tre punti con il piede di Tebaldi poi la meta del sorpasso con Luus, liberato sotto i pali dal proprio mediano di mischia. Sale anche il nervosismo, con il primo tempo che vedrà addirittura tre cartellini gialli mostrati dal direttore di gara. Il primo a farne le spese è Acosta, dalla cui punizione arrivano altri tre punti per i padroni di casa. I Lyons nel finale di frazione insistono per riaprire la partita, andando sempre a cercare la meta a caccia di tutti i punti disponibili: l’operazione porta frutti al 38’ con Cuoghi che si allunga in meta sfuggendo a un placcaggio. I Lyons, già in superiorità numerica per il cartellino giallo inflitto a Hughes, si ritrovano addirittura in 15v13 per l’ammonizione comminata a Galetto per intervento pericoloso allo scadere.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa i Lyons legittimano la superiorità trovando anche la meta del sorpasso, arrivata con il solito Minervino su un’azione di potenza. Ristabilita la parità il Petrarca però ritrova la propria spinta, macinando calci di punizione e portandosi in zona d’attacco: al 57’ De Masi rompe la diga piacentina imbeccato da un calcetto di Fernandez, e i Lyons non riusciranno più a risalire la china: Nel finale il Petrarca colpisce ancora due volte con la potenza della propria mischia, che propizia la doppia segnatura di Montilla.

I Lyons concluderanno il proprio percorso in Serie A Elite sabato 13 aprile, con l’ultima giornata di campionato che vedrà i bianconeri ospitare al Beltrametti il Colorno, cercando i punti necessari per conquistare la salvezza.

Serie A Élite, XVII giornata

Petrarca Rugby – Sitav Rugby Lyons Piacenza 34-19 (p.t.: 13-12)

Marcatori: P.T. 3′ M Minervino (0-5), 16′ CP Tebaldi (3-5), 19′ M Luus tr Tebaldi (10-5), 23′ CP Tebaldi (13-5), 38′ M Cuoghi tr Cuoghi (13-12). S.T. 6′ M Minervino tr Cuoghi (13-19), 17′ M De Masi tr Tebaldi (20-19), 23′ M Montilla tr Tebaldi (27-19), 40′ M Montilla tr Tebaldi (34-19)

Petrarca Rugby: Coppo (31′-41′ Bizzotto; 30′ st Panunzi); De Sanctis, De Masi (33′ st Filippi), Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa (8′ st Nostran), Trotta, Romanini (65′ Botturi); Ghigo (65′ Marchetti), Galetto; Hughes (31′ st Bizzotto), Luus (8′ st Montilla), Brugnara (8′ st Borean).

All. Marcato, Jimez, Griffen

Lyons Piacenza: Biffi (20′ st A. Via); Rodina (65′ G. Via), Cuminetti, Zaridze, Bruno; Paz, Cuoghi; Portillo (18′ st Cisse), Petillo (68′ Bottacci), Moretto; Janse Van Rensburg (12′ st Pisicchio), Salvetti; Morosi (18′ st Aloè), Minervino (12′ st Pelliccioli), Acosta (12′ st Cocchiaro). All. Urdaneta

Arb.: Franco Rosella AA1: D. Merli AA2: S. Boaretto Tmo: C. Blessano

Cartellini: 23′ Giallo Acosta; 31′ Giallo Hughes; 40′ Giallo Galetto. 22′ st Giallo Aloè;

Calciatori: Cuoghi (2-3), Tebaldi (6-6)

Player of the match: Tomas Montilla

Note: Giornata serena, campo in ottime condizioni. Spettatori presenti 620.

Punti conquistati: Petrarca 5; Lyons Piacenza 0.